Sarah Toscano, rivelazione al Festival di Sanremo 2025, vittima di body shaming. La mamma dei cattivi invidiosi è sempre incinta, ahinoi

Sono bastati, come hanno riportato vari media, compresa la versione On Line di Vanity Fair, una bella esibizione sul palco e un video condiviso con naturalezza su TikTok, per trasformare Sarah Toscano, 19 anni, vincitrice dell’edizione 2023 di Amici, rivelazione, col pezzone Amarcord, del Festival di Sanremo 2025, nell’ennesima destinataria di body shaming e di un’ondata di odio gratuito sui social.

“Ma cosa le è successo?”, “Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene”, “Non è più lei”: questi, alcuni dei commenti, per così dire, meno crudi, postati sotto il filmato in cui canta Taki, la giovane artista, travolta da una pioggia di commenti offensivi, concentrati non sulla musica ma sul suo corpo.

E in molti hanno ricordato i mesi difficili vissuti da Angelina Mango dopo Eurovision. E i fan di Angelina, in massa, sono intervenuti, (per la serie i social non solo solo fango), in difesa di Sarh: “La sua storia non vi ha insegnato nulla, vero?”, si legge sotto i post della Toscano. Ricordate? Allora fu Angelina stessa a prendere la parola: “Sarà un mese di grandissimi sbalzi d’umore. Buon tour a me”, aveva scritto, lasciando intravedere una fatica più profonda. Pochi mesi dopo avrebbe annunciato una pausa per ritrovare sé stessa, lontano dai riflettori e dalle tastiere. Ora, Angelina Mango si sta riprendendo alla grande e d è vicina al rientro. Ah… Sarah Toscano merita il seguente invito: “Avanti tutta, non ti guardar degli invidiosi che si attaccano a tutto per rubarti luce”.

Stefano Mauri