Per Chiara Ferragni e’ davvero scattata la scintilla, e con chi?

Per lanciare un sussurro dei suoi, al giornalista, esperto di gossip, ripreso da vari media, compresa la versione On Line di Libero, Gabriele Parpiglia, sarebbe partito da un dettaglio di uno scatto di Chiara Ferragni, postato nelle sue instagram stories in cui è inquadrato un letto sfatto davanti a una finestra che si apre su un meraviglioso e romantico scorcio sul lago di Como.

E da questa immagine, Parpiglia è quindi partito per lanciare, con le fanfare, il nuovo numero della sua newsletter dove annuncia che svelerà in esclusiva chi avrebbe condiviso con lei quel letto disfatto. E si tratterebbe, nella fattispecie, di un ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera o di un uomo appena entrato nella sua vita?

“A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing”. Insomma, secondo Parpiglia, il cuore della influencer cremonese batterebbe per un amore tutto nuovo , qualcuno di cui ancora nessuno aveva mai sospettato la presenza nella vita della ex di Fedez, o forse per un ritorno di fiamma. Quanto ci sarà di vero? A sentire il giornalista, su X, sarebbe pronto a rivelare non solo il nome di chi ha conquistato o riconquistato il cuore di Chiara Ferragni ma anche molti retroscena su questa storia ormai sbocciata. E’ davvero scattata la scintilla per Chiara Ferragni? E con chi?

Stefano Mauri