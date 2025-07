Annalisa al massimo con “Maschio”. E il meglio deve ancora venire

“Non ci sono parole per descrivere una vita intera passata in una stanza. Sono entrato da bambino e ne esco solo ora da uomo. Grazie a chi ha condiviso con me pezzi della sua storia qui dentro. Tutti i pensieri che ho fatto, le canzoni che abbiamo scritto e le mie trasformazioni umane e artistiche le ho dette solo a queste pareti. Addio vecchio studio. Non ho mai amato i cambiamenti ma ho sempre inseguito la pace”. Ricordate, così. qualche mese fa, postò via social Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: autore, compositore, arrangiatore, produttore e, autentico fuoriclasse della musica italiana. Nel frattempo, Davide (trasferitosi per amore nel capoluogo milanese) e la moglie Veronica Ferraro sono diventati genitori, grazie all’arrivo del piccolo Orlando.

E intanto, Maschio, l’ennesimo successo di Annalisa, scritto anche da Simonetta, con Paolo Antonacci va fortissimo e il nuovo, atteso album, (per la cronaca il primo lavoro nel nuovo, avveniristico studio di Simonetta a Milano), beh promette bene, sarà qualcosa di straordinario. E la cantautrice ligure, nel merito ha sottolineato recentemente: “Ce l’ho il titolo del nuovo viaggio musicale, ma non lo dico, lo dirò quando sarà il momento. Ci saranno altri capitoli, ci saranno altre cose, un sacco di roba che succederà”. E… tra le cose che potrebbero succedere, mah, chissà, magari ci sarà pure una canzone, ovviamente di Annalisa (in provincia di Venezia hanno creato un gusto di gelato che si chiama Nali a base di cioccolato al latte, stracciatella fondente e crumble di frutti rossi), al prossimo Festival di Sanremo, no?

Stefano Mauri