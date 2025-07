Chiara Ferragni sarà libera o no di passare, come e con chi vuole, le sue giornate o serate estive?

Dopo l’ultima relazione con Tronchetti Provera Chiara Ferragni, sempre presente e attivissima sui social, ha postato parecchie foto dal mare, per un meritato relax tra un impegno e l’altro di lavoro. Il giornalista, esperto di gossip Gabriele Parpiglia, nei giorni scorsi è tornato alla carica nel seguente modo:



“A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing”. Insomma, secondo Parpiglia, il cuore della influencer cremonese batterebbe per un amore tutto nuovo , qualcuno di cui ancora nessuno aveva mai sospettato la presenza nella vita della ex di Fedez, o forse per un ritorno di fiamma. E se davvero così fosse, che male ci sarebbe? Chiara da Cremona è libera e bella come il sole e può passare il suo tempo libero: di notte o di giorno, con chi vuole, no ?

Stefano Mauri