Pier Francesco Grasselli, scrittore del politicamente scorretto, alla Zanzara per presentare il suo nuovo libro

Viviamo in fondo in un’epoca in cui le relazioni sentimentali e sessuali sono veicolate, perlopiù dai social media, dove tutto va veloce, troppo, e non avvertiamo, spinti dal solo desiderio di consumare, il bisogno di comunicare un qualcosa, no? Ebbene, per svoltare e fermare questa tendenza è arrivato: Il Nuovo Manuale del Playboy, il nuovo libro dello scrittore emiliano Pier Francesco Grasselli, disponibile già su Amazon e nelle le librerie e piattaforme digitali. Dopo più di trenta volumi tra romanzi saggi, raccolte di racconti e poesie, Grasselli: cultore del politicamente scorretto, quindi è tornato con un libro tanto atteso in cui smonta miti, cliché e insicurezze dell’uomo contemporaneo.

Poiché come scrive e ama ripetere lo scrittore più controcorrente del mondo (come lui ci sono solo, forse, la cantautrice Emma Marrone, il giornalista Giuseppe Cruciani e c’era Papa Francesco, morto purtroppo, lo scorso mese di aprile): “L’arte è la forma di seduzione per eccellenza… e la seduzione è una forma d’arte, come sosteneva anche Ovidio, Il primo seduttore. La seduzione è arte performativa, situazionale. È teatro, è jazz. È improvvisazione brillante. Richiede intuito, osservazione, autocontrollo… e la presenza scenica di un attore consumato. Proprio come un bravo attore, sa modulare il tono della voce, usare i silenzi al posto delle parole, calibrare alla perfezione i gesti. È anche un buon regista: predispone accuratamente la scenografia, la colonna sonora. E, soprattutto, è un artista della tempistica: sa leggere la scena, accelerare o rallentare il ritmo… e creare tensione sessuale come Hitchcock – o, per essere più contemporanei, Fincher – crea suspense. Una donna si accende con la testa. Il fisico può incuriosirla, la macchina può impressionarla, ma se non riesci a stuzzicarle la mente, il desiderio non nasce. Il vero interruttore sta nel cervello, mica nel reggiseno. Una donna si accende con le sfide, le provocazioni giuste, con attenzioni mirate, dosate come un profumo costoso. Il guaio è che la maggior parte degli uomini o si prostra ai loro piedi… o, all’opposto, si comporta da sbruffone/cafone. Entrambe le cose spengono il desiderio. Ci vuole equilibrio. O meglio: ci vuole stile”. Eh già, come si sussurra sul web, questo libro (l’autore ne ha parlato pure, nei giorni scorsi, in diretta su Radio 24, nella trasmissione “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani e David Parenzo), capito, letto, studiato e applicato, potenzialmente, udite, udite… può cambiare la vita… sessuale e sentimentale del lettore.

Quindi, se vogliamo capire cosa accende una donna, come affascinarla, coccolarla e capirla, questo libro, dovrebbero essere sul comodino di tante persone.

Scritto con un’ironia spietata, uno stile da fuoriclasse e una lucidità che fa paura, Il Nuovo Manuale del Playboy passa ai raggi X i meccanismi della seduzione moderna e sbatte in faccia la verità nuda e cruda, senza censure.

Stefano Mauri