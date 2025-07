Emma Marrone: bella, genuina, libera e magica come l’estate, si rilassa in vacanza a Pantelleria

In vacanza a Pantelleria, Emma Marrone, come hanno scritto, sulla versione On Line del magazine Elle, tra i capi più interessanti da lei indossati, non è passata inosservata una camicia leopardata. La cantante si trova sull’isola per alcuni giorni di relax, con lei ci sono l’amica e manager Francesca Savini, l’autore, produttore e arrangiatore Dardust (Daro Faini) e altri amici e amiche.

Via social, su Instagram in particolare, Emma Marrone posta immagini e fotografie della sua vacanza isolana.

E non mancano, meravigliosi scatti di vita vacanziera, con Emma: bellissima, praticamente senza trucchi, acqua e sapone, genuina come lei è. Ah, chissà, dato che a Pantelleria c’è pure Dardust, fuoriclasse dei compositori italiani, magari, arriverà pure l’ispirazione per qualche nuova canzone, no?

Stefano Mauri