Staff da rinforzare per mister Igor Tudor, trainer della Juve. Max Allegri vuole Vlahovic

“Sono felice di accogliere Francois nella nostra struttura – ha commentato il direttore generale bianconero Damien Comolli -, il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l’area tecnica (match analysis, medical department, performance e psychology) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva del club. La scelta di Francois è frutto di un’attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus“.

Già, così, il Deus Ex Machina bianconero Damien Comolli, ufficialmente ha commentato l’arrivo alla Juve del neo direttore tecnico Francois Modesto, nuovo innesto nell’organigramma societario juventino in via di rifondazione. A breve tra l’altro dovrebbe arrivare pure un direttore sportivo. Ah, soprattutto, Modesto sarà praticamente il prezioso supporto per mister Tudor. Intanto, il separato in casa Dusan Vlahovic, attaccante in cerca di rilancio, ma furi dal progetto Modesto, beh ha sempre più voglia di Milan. Ed è ricambiata la sua voglia: Max Allegri, coach manager del club rossonero, ex condottiero della Vecchia Signora, parla periodicamente col suo ex bomber e non vede l’ora di allenarlo nuovamente. Ah, il tecnico Michele Troiano è un nuovo componente dello staff di Tudor e potrebbe seguirlo, dal Venezia Francesco Bordin

.



Stefano Mauri