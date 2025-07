Chiara Ferragni felice per i messaggi teneri e dolci della figlia Vittoria

Eh già, per la serie… buon sangue, non mente, senza dimenticare che le nuove generazioni, con la tecnologia ci sguazzano, ecco la secondogenita di Chiara Ferragni, Vittoria, sembra avere già grande dimestichezza con l’elettronica, nonostante abbia solo 4 anni. A rivelarlo è stata l’imprenditrice digitale, che su Instagram ha condiviso alcuni messaggi ricevuti dalla figlia. Ma come ha fatto Vittoria a inviare degli sms se ancora non sa scrivere? Lo spiega la stessa Chiara Ferragni: “Vitto ha scoperto i messaggi vocali che si trasformano in messaggi dal loro iPad”.

Ah, come riporta la redazione di Leggo, in sintesi, nei messaggi inviati da Vitto si legge: “Mamma sei la più bella del mondo, lo sai, sei come un tesoro. Sei come un cuoricino, lo sai mamma”.

