Alla Juve arriva il direttore tecnico François Modesto, ma il mercato lo fa Damien Comolli

François Modesto, ex direttore sportivo del Monza e’ il nuovo direttore tecnico bianconero, ha superato altri due profili, con trascorsi in casa Juventus, come Javier Ribalta e Marco Ottolini che i bianconeri seguivano. Esperto di analisi e dati, Modesto non farà però l’uomo mercato. Quel ruolo sarà coperto dalla Juve più avanti. Per il momento seguirà il calciomercato Damien Comolli, l’uomo a cui John Elkann ha affidato la Vecchio Signora.



Come ha scritto, in un editoriale nei giorni scorsi, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Comolli sportivamente parlando è’ un allievo di Bill James (l’ideatore della “scienza” praticata in ambito sportivo per la valutazione statistica dei giocatori) e Billy Beane (tra il 1990 e il ’97 talent scout degli Athletics, poi promosso general manager e vicepresidente esecutivo del club). Il Deus Ex Machina juventino è inoltre in buoni rapporti coi calciofili Vincenzo Morabito e Riccardo Pecini (talent scout capace. Riuscirà Damien Comolli a riportare in auge il team bianconero? I tifosi e Comolli se lo augurano. Ah Modesto supporterà, nel suo lavoro di campo, l’allenatore Igor Tudor.

Stefano Mauri