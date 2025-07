Fedez via Instagram posta alcuni passi del suo libro – verità che sta scrivendo

“Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: io sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena. Ma la verità è che dall’inizio c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente. Sin dal principio è stata una corsa, una fuga”.

Queste parole, sono state condivise su Instagram da Fedez, e si tratterebbe, come riportato dal portale Open, di alcuni pezzi del suo libro, ancora in corso d’opera, un lavoro che il rapper aveva anticipato allo youtuber Gabriele Vagnano, qualche mese fa, prima del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del libro ancora non c’è, ma il rapper ci sta lavorando. E parlerà di tutto.

A proposito della sua esperienza sanremese, del suo ritorno all’Ariston, ecco cosa scrive, Federico Lucia, in quello che dovrebbe essere il suo libro verità: “Ho tenuto gli occhi chiusi per non esser travolto per arrivare alla fine della sola canzone che avrei potuto cantare in questo momento: tornare su quel palco, lì dove è iniziata la fine di tutto. Dove ho esagerato, mi è stato detto, urlato. Dove non ho avuto rispetto. Tornarci con un pezzo che è stato il mio modo di vedere davvero quello che ci è successo, quello che ho fatto. Poi ho aperto gli occhi, le pupille nere, ultradilatate. Petrolio, buco nero, questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta”. Insomma, non si sa ancora quando uscirà, ma sappiamo che Fedez sta lavorando al suo attesissimo libro.

Stefano Mauri