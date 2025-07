Wanda Nara? Meglio di Edwige Fenech e Gloria Guida, si concede un bagno, via social

Mentre il clima tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre più teso, lei, mejo di Edwige Fenech e Gloria Guida (mistiche le loro docce cinematografiche, nei loro film anni Ottanta), per dirla alla Dagospia, si è concessa, via social una doccia, o un bagno, bollente, ovviamente postando le fotografie su Instagram. Intanto, stando a quanto si legge sui magazine in Argentina, l’imprenditrice e soubrette starebbe frequentando Ayrton Costa. Classe 1999, difensore del Boca Juniors che un anno fa ha avuto un’esperienza in Europa, ad Anversa. Dunque è lui il giocatore che ha partecipato al Mondiale per club di cui ha parlato Wanda Nara?

Da quando la relazione è diventata pubblica, Candela Oyarzabal, l’ex di Ayrton, non ha preso bene la notizia. Modella e studentessa di marketing, Candela è stata al fianco del calciatore per circa due anni, seguendolo anche negli Usa per il Mondiale per Club. Poi all’improvviso lui l’ha lasciata, non precisando che dietro ci fosse Wanda. E la Candela sui social ha scritto: “Hai scambiato un Rolex per un Casio”.

