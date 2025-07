Il calciofilo Matteo Tognozzi è ancora senza squadra e sarebbe un bel colpo per la Juve che cerca un direttore sportivo

Quindi, come riportato da diversi media, compresa la versione On Line del quotidiano Tuttosport, l’ultima idea per rinforzare il centrocampo della Juventus porta a Leverkusen. precisamente all’esperto Granit Xhaka. Per quanto riguarda l’attaccante, Kolo Muanì rimane sempre un grande obiettivo, mentre per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, si era parlato, tra gli altri, di Hasan Salihamidzic (ex Bayern Monaco), Diego Lopez (ex Lens), Marco Ottolini (Genoa) e Roberto Goretti (Fiorentina), ma nessuno di loro è poi diventato un nome davvero caldo al punto da far pensare a una firma imminente.

E nelle scorse ore, sfumato il suo approdo all’Arsenal, beh è tornato in auge il nome di Matteo Tognozzi, ex talent scout bianconero. Ebbene, due dirigenti che affianchino il Deus Ex Machina juventino Damien Comolli servono, e se uno di questi fosse Tognozzi, sicuramente sarebbe un gran colpo. Pure mister Igor Tudor avrebbe bisogno di un dirigente di campo col quale interagire, tra l’altro.

Stefano Mauri