Belen Rodriguez presenta la sua linea di maschere intime

“Ti sembrerà troppo. È esattamente il punto”.

Così, o meglio: con queste parole, via social Belen Rodriguez: bella e libera, nei giorni scorsi ha lanciato la sua nuova linea di maschere vaginali La linea si chiama “Mia Libre” e la showgirl la mostra come “la nuova maschera vulvare pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo”.

Il nuovo prodotto è stato appunto presentato in un video sul suo account Instagram e su quello di Rebeya, il marchio beauty di Belen Rodriguez. Sul sito si legge che si tratta di “un trattamento innovativo studiato per il benessere intimo”. La maschera intima è a base di postbiotici Skinbac, fitocollagene e acido ialuronico. Il costo? 20 euro a maschera, va applicata sulla zona vulvare e poi va lasciata agire per 15 minuti. “Rimuovila con delicatezza e massaggia il siero residuo fino a completo assorbimento”, si legge nelle istruzioni d’uso. Non serve risciacquare. Per “risultati ottimali”, vengono consigliati 3 trattamenti a settimana. Chapeau a Belen Rodriguez per l’idea.

Stefano Mauri