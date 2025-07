Chiara Ferragni di casa a Forte dei Marmi, ma sarà più buono il sushi della Versilia o quello cremonese di Gianni Zhou

L’imprenditrice cremonese e influencer Chiara Ferragni vive ormai per periodi abbastanza lunghi, in estate, in Versilia. Ed è un luogo caro, speciale per lei, dove tra l’altro si concedeva momenti di relax già ai tempi in cui la relazione con Fedez, poi finita, andava a gonfie vele. E Forte dei Marmi è il suo luogo del cuore. Chiera Ferragni vive al massimo la cittadina versiliana: pedala in bicicletta in centro, passeggia, mangia sushi (in riva al mare) o mentre cena in spiaggia. A proposito di cibo giapponese e orientale.

Se a Cremona, la città di Chiara, e provincia il sushi oggi è diffuso e cenare o pranzare a base di pesce crudo, per così dire all’orientale è quindi tendenza affermata, indubbiamente il merito è, in parte, di Gianni Zhou, cinese di nascita ma, ormai cremonese d’adozione. Anzi, della città delle tre T, mister Zhou è una vera, genuina, appassionata e forte istituzione.

E il Kandoo (menzionato da parecchie guide gastronomiche, compresa la Michielin) Nippon Restaurant (piazza Luigi Cadorna 11, www.kandoosushi.com) è il sereno, gourmet (nel vero senso della parola), punto d’approdo per quanti amano le atmosfere uniche della cucina giapponese d’autore. Ovviamente, appena puo’, pure Chiara degusta le prelibatezze di Gianni. E chissà, se preferisce i piatti di sushi della Versilia, oppure del “Kandoo”, mah?

Stefano Mauri