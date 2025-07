Fedez a cuore aperto: “Ho la repulsione per la mia vita passata. Non voglio recitare il ruolo del ragazzo perfetto”

“Ho la repulsione per la mia vita passata. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla”.

Nella sua speciale, particolare 24 ore con il creator Gabriele Vagnato, Fedez si è aperto, si è confessato apertamente ripercorrendo il divorzio da Chiara Ferragni e sottolineando le difficoltà di abituarsi alla sua nuova quotidianità, dove: “Ho dei giorni prestabiliti per vedere i figli Leone e Vittoria”.

E’ quindi stata una separazione difficile e dolorosa, quella dei Ferragnez, e lo sottolinea bene Federico: “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. Ma è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione per la mia vita passata, in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato. Non è semplice, ti piange il cuore ma abbiamo spiegato loro tutto. Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi, sono fortunato nel poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione. I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così abbiamo spiegato loro tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”. Così ha parlato Fedez.

Stefano Mauri