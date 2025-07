Jonathan David è il nuovo attaccante della Juventus di Damien Comolli

Quindi Jonathan David sarà un nuovo calciatore della Juventus. Il primo colpo di Damien Comolli: Deus Ex Machina bianconero è l’attaccante canadese da due giorni ufficialmente svincolato dal Lille. La Juve ha acquisito il cartellino di Jonathan David, battendo la concorrenza dell’Al-Qadisiyya, società saudita. Contro il Real Madrid, la squadra juventina allenata da Igor Tudor non ha mai impensierito più di tanto gli spagnoli. La sconfitta per 1 reta a 0 e l’eliminazione dal Mondial per Club sono dunque giusti e meritati. Adesso rinforzare la squadra è la priorità di Damien Comolli, e… mah, proporre al Milan uno scambio con Dusan Vlahovic (occhio all’ipotesi UNited, con Sancho in cambio) a Milano e Alexis Saelemaekers a Torino, sarebbe un modo per non perdere, tra un anno, a 0 il centravanti che non può più restare all’ombra della Mole, no? Per quanto riguarda la difesa piace il marocchino esperto Nayef Aguerd. Per il momento però è doveroso dare il benvenuto a Jonathan David.

Stefano Mauri