Caro Dusan Vlahovic, lei è pagato per fare i gol, che tra l’altro non fa più, non per i like monelli pro Real

Ancora una volta e non per un gol sbagliato o una prestazione negativa, Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, è finito nel mirino dei sostenitori bianconeri. Che ha fatto il centravanti? Beh ha messo un Like, un mi piace, al post di Jude Bellingham, che esultava per la vittoria del Real Madrid sulla Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Eh già, il centrocampista del club spagnolo ha pubblicato sul suo profilo social il seguente, commentando il successo nella sfida con i bianconeri: “Next stop i quarti di finale. Gran vittoria“. E tra i tanti like, è spuntato anche quello di Dusan Vlahovic, la punta che non ha partecipato al match, restando in panchina per 90 minuti. E il suo commento ha scatenato, ovviamente, le reazioni dei tifosi bianconeri. Che dire a tutta questa situazione. Mah… caro Vlahovic, merita una multa: la Vecchia Signora, de lei, più che i like monelli, si aspettava reti a grappoli.

Stefano Mauri