Fare sesso? Fa benissimo e fa imparare l’inglese. Parola di Fedez

Durante la puntata di Pulp Podcast con Matteo Renzi, Fedez ha tirato in ballo la sua vita privata rivelando di aver imparato a parlare inglese facendo sesso con ragazze straniere. Dopo la separazione da Chiara Ferragni il rapper è stato spesso al centro della cronaca rosa per le sue relazioni fugaci con diverse donne, non è quindi una novità che dopo la rottura dall’imprenditrice digitale si sia divertito. Il modo in cui ha scherzato con Renzi e Mr. Marra, però, sta facendo discutere. Ecco, quanto dichiarato da Fedez, in versione studente in lingue straniere:

“Io sono bravo. Posso darvi un consiglio su come ho imparato l’inglese? Non dicevo una parola. Quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese scopando. Quando l’uomo deve corteggiare, mette fuori quel boost in più”. Ah che monello Fedez, no? Detto ciò fare sesso fa bene e aiuta a imparare le lingue straniere.

Stefano Mauri