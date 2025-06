Emma Marrone a Napoli per una festa in questa sua estate di ispirazione e relax

Emma Marrone, a Napoli, per pochi giorni e per la festa di compleanno dello stilista Francesco Scognamiglio, ecco, ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno tra tintarella, mare e pranzi a base di prelibatezze di pesce.



Tra l’altro Emma Marrone, in attesa di cantare a Grado, invitata dall’amica e collega Elisa a un festival musica particolare, giorni fa è tornata in sala di incisione in un posto magico, in Piemonte. E con lei c’erano Tredici Pietro e Juli. Del resto, come diciamo da tempo, l’estate senza una canzone di Emma Marrone , non è vera estate, no?

Stefano Mauri