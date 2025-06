Weah e Mbangula delusi e partenti. Juventus (da rifare?) travolta dal Manchester City

Timothy Weah come Samuel Mbangula. Eh già, pure lo statunitense figlio d’arte, al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portarlo a stretto giro al Nottingham Forest, insieme al compagno belga, ha sfogato sui social tutto il suo malumore per l’esclusione dalla partita contro il Manchester City, valida per l’ultima giornata del Mondiale per Club nella fase a gruppi.

“Dio, Quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo”. Queste le parole dell’esterno della Juventus su Instagram. L’altro escluso bianconero Mbangula, poco prima, aveva invece pubblicato sempre su Instagram una storia col seguente messaggio: “Il dolore che provi non si può paragonare alla gioia che sta arrivando”. Per la cronaca il Manchester City ha battuto per 5 reti a 1, una Juve mai entrata in partita. Troppo brutti per essere veri, i bianconeri, oppure la Juventus e’ da rifondare in blocco? Al direttore generale Comolli la sentenza.

Stefano Mauri