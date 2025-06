Jonathan David, attaccante moderno piace alla Juve. E il centrocampista Frendrup sarebbe un bel colpo di prospettiva

Damien Comolli, neo direttore generale della Juventus, è in prima fila, impegnatissimo, per ricostruire la Juventus. Fortemente voluto da John Elkann in persona, il manager francese sta avviando l’ennesima rivoluzione bianconera. E il suo compito non è semplice. A proposito, In caso di cessione del brasiliano Douglas Luiz, il primo nome che intriga per la mediana è Ederson, ma bisognerà fare i conti con le richieste alte dell’Atalanta: serve del tempo. La giornalista Fabiana Della Valle ha esternato una novità che riguarda la posizione di Jonathan David rispetto alla Juve.

Ecco quanto ha dichiarato sul suo canale You Tube: “Questa call con gli agenti di David è stata molto positiva e ha dato buone speranze alla Juventus soprattutto perché l’attaccante canadese attaccante a scadenza di contratto, 25 anni, ha spalancato la porta in maniera abbastanza decisa alla Juventus. Lui vorrebbe prendere comunque una cifra importante, non paritetica a quella di Vlahovic che tocca i 12 milioni: vorrebbe comunque attestarsi intorno agli 8. La Juventus gliene ha proposti 6 più bonus, che è già un’apertura: attualmente gli stipendi massimi, gli stipendi più alti, che ci sono alla Juve sono da 5 milioni, escluso Vlahovic”. Dulcis in fundo, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Genoa Frendrup. Ecco, questo giovane calciatore, in questa Juve in ricostruzione, non ci starebbe male, no?

Stefano Mauri