Non è estate, senza le canzoni di Emma Marrone. L’artista salentina, al Festival sul mare, “Tramonti a Nord Est”

Un festival musicale sul mare, con la direzione artistica di Elisa ed Elena Toffoli ? L’evento più marino dell’estate 2025 è in arrivo e si chiama: Tramonti a Nord Est e andrà in onda in Friuli Venezia Giulia, dal 27 al 29 giugno 2025, con ben tre palchi sul mare, per la precisione presso le Rive della città di Trieste, il Golfo di Monfalcone e la Laguna di Grado/Marano.

Tra i protagonisti, per la serie: non è estate, (ah … quanto mancano le canzoni e i tour estivi della Femme fatale della musica italiana), senza Emma Marrone, sì… ecco ci sarà pure lei, la fantastica Emma, recentemente (finalmente) tornata in sala d’incisione con Tredici Pietro e Juli.

L’artista salentina, in particolare, caratterizzerà il festival, marino, friulano, domenica 29 giugno, quando si esibirà, dalla laguna di Grado, con Elisa e Dardust, il nome d’arte dell’autore, musicista, compositore, arrangiatore e produttore, Dario Faini, colui il quale, con e per Emma, ha scritto tante canzoni, compresa “Ogni volta è così”. Ergo, ragionando in tal senso, viene da dire o pensare: nuove collaborazioni in vista?

Stefano Mauri