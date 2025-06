Chiari Ferragni, “argomento” degli esami di Maturità in Tunisia. E’ morta la nonna di Fedez

La parabola discendente di Chiara Ferragni quindi, come riportato dalla redazione di Leggo, è finita tra i banchi della maturità in Tunisia. Sì, lo scandalo del pandoro-gate, il crollo della sua immagine social e la perdita economica del suo brand, riassunti in un articolo del The Guardian del 13 gennaio 2024, sono i temi al centro della prova in lingua inglese, sezione economia, proposta dal ministero tunisino dell’Educazione all’esame di maturità, in svolgimento in questi giorni. E le difficoltà, per Chiara Ferragni, come ha scritto l’agenzia Radiocor, non sono ancora finte, con la chiusura, a fine maggio del negozio in Via del Babuino a Roma (quello di Milano era già stato chiuso) e la notizia della liquidazione di Fenice Retail S.r.l: nei due anni (2023-2024) le due boutique monomarca dell’imprenditrice cremonese hanno perso una cifra pari a 1,21 milioni di euro.

Ma Chiara da Cremona, nonostante le difficoltà ha una voglia matta di ripartire, ed è concentrata sulla sua ripartenza. Nei giorni scorsi, l’influencer ha messo Like al post in cui Fedez ha salutato l’amatissima nonna Luciana. Sotto il post è apparso anche un commento di Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara. Ah, col seguente post, accompagnato a sue fotografie con l’amata parente, morta purtroppo nelle scorse ore, il rapper ha salutato l’amatissima nonna: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto”.

Stefano Mauri