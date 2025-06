Sarah Toscano, rivelazione di Sanremo 2025 con Amarcord, diventa attrice

Quindi, dopo aver trionfato ad Amici e partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano Amarcord, Sarah Toscano, giovane artista in rampa di lancio, debutta come attrice nel film Te lo leggo negli occhi, diretto da Luca Ribuoli. La Toscano interpreterà il ruolo da protagonista del remake italiano di La Famiglia Bélier e sarà, una ragazza udente cresciuta in una famiglia composta da genitori e fratello sordi.

Quando scopre di avere un talento naturale per il canto, viene spinta dalla sua insegnante a provare l’ingresso in un coro prestigioso a Roma. Ma il suo sogno entra in conflitto con la realtà quotidiana: la sua famiglia si affida a lei per comunicare con il mondo esterno. Nel ruolo della madre c’è Serena Rossi, attrice molto amata dal pubblico, in particolare da quello delle fiction Rai, grazie a tanti progetti che negli anni l’anno vista impegnata per l’emittente, come Mina Settembre. Chapeau a Sarah Toscano, cantate e ora attrice, in costante crescita artistica.

Stefano Mauri