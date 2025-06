Belen Rodriguez (bello il dialogo social con Olly) e il desiderio, d’estate, doto tanti giorni di pioggia

Ricordate? “Sono sposata con me stessa”, aveva scritto Belen Rodriguez sui social. Ebbene, in ripresa dopo un periodaccio, la showgirl argentina, via social, ha creato, nei giorni scorsi, un piacevole siparietto col cantante Olly. E il modo in cui l’ha fatto, ovviamente non è passato inosservato.

In sostanza, Belen Rodriguez si è mostrata in una storia mentre era intenta a truccarsi, davanti allo specchio. E in sottofondo, come colonna sonora, c’era una canzone di Olly, accompagnata dalla seguente frase: “Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso. Non riesco a smettere”. Taggato, il cantante è intervenuto a sua volta ripubblicando sul suo profilo la storia di Belen. E anche lui ha aggiunto un messaggio molto chiaro: “Non mi offendo assolutamente”. Poi è arrivato la terza mossa, nel giro di pochi minuti.

Con Belen (bella, brava, malinconia e sensuale, ecco ha bisogno di sana leggerezza) che ha di nuovo ricondiviso il tutto, inserendo stavolta un cuore rosso rivolto al cantante.Che storie, via social, no? Belen Rodriguez, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha poi rotto il silenzio sul rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez, smentendo i rumors circolati nelle ultime settimane che parlavano di una frattura tra loro, e ha parlato del periodo delicato vissuto dopo la separazione da Stefano De Martino, purtroppo per lei, caratterizzato da depressione: “Non auguro a nessuno quello che ho passato” aggiungendo che oggi, superati i momenti duri, è pronta a godersi la sua estate al mare: “Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

Stefano Mauri