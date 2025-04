Sarah Toscano e Carl Brave lanciano l’estate in musica con Perfect

Con un post sui social, Carl Brave ha annunciato la sua collaborazione con Sarah Toscano per la hit estiva Perfect. Il pezzo ha debuttato su tutte le piattaforme di streaming a partire dalla mezzanotte del 25 aprile. Per rivelare del loro primo duetto insieme, i due hanno pubblicato un video, anticipando anche una parte del testo: “Sasso, carta, forbice, buttiamole giù” si sente nel video pubblicato su TikTok. E nel filmato i due artisti si sfidano proprio a “sasso, carta, forbice” a ritmo di musica. Sara Toscano e Maria De Filippi si sono incontrate per la prima volta durante i casting di Amici, ma il giudizio della Queen Mary non è stato esattamente quello che la giovane cantante sognava: “Ho fatto il primo casting davanti a lei, quindi è lì che l’ho conosciuta. Non mi ha dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone. Spero l’abbia fatto per vedere come reagivo”. Così ha detto, nei giorni scorsi, l’interprete di Amarcord.

Un colpo al cuore per la cantante, che prosegue il racconto senza filtri: “Non le è piaciuta la scelta della canzone. Ha detto che, secondo lei, non era adatta a me, quindi ero un po’ terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, disperata”. Ma si sa: le storie migliori spesso iniziano in salita.

E infatti, quella che sembrava una porta chiusa si è trasformata in un trampolino di lancio. Sarah è stata richiamata nella scuola e ha finito per vincere la ventitreesima edizione dello show conquistando tutti, anche Maria. E per lei adesso è tempo di Perfect, con Carl Brave.



Stefano Mauri