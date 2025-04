Emma Marrone, via social ha fatto ritrovare la sua casa, a una cagnolina in fuga

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone, in vacanza nella sua Puglia, in Salento, per un bel momento di pausa, ecco a casa sua, ha trovato una cagnolina di colore beige, dall’aspetto dolce e apparentemente smarrita. Guardando le immagini, che la stessa Emma Marrone ha mostrato sui social, per lanciare un appello e capire se Lola fosse scappata da qualcuno, pare che la cagnolina, in fuga, abbia, fortunatamente, trovato riparo nella casa dell’artista.

E la cantante, senza perdere tempo, ha deciso di condividere subito l’accaduto con i suoi follower, pubblicando una storia nella quale mostrava la cucciola e lanciava un appello, sperando appunto che non fosse stata abbandonata. E per la serie, tutto è bene, ciò che è finto bena, alla fine, il simpatico animale ha ritrovato i suoi padroni, grazie appunto al post della Femme Fatale della musica italiana. Chapeau a Emma Marrone, aspettando sue nuove canzoni. Già sarebbe bello se l’estate in arrivo, magari sotto forma di una collaborazione o di un singolo speciale, ci regalasse una Hit della Regina del pop, no?

Stefano Mauri