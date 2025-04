La Juventus, timida, perde a Parma e adesso si fa dura la corsa alla Champions League

(continua dopo la pubblicità)

Sul futuro di Tudor sulla panchina bianconera, il ds ha dichiarato: “Siamo stati chiari dall’inizio, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club”. Trattenere qualche giocatore per il Mondiale per Club? Ecco la risposta: “Stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo molto sulla volontà dei calciatori, sono decisioni che verranno prese alla fine del campionato. Stiamo parlando, speriamo di trovare la soluzione giusta”.

Così, prima del match, perso dalla Juventus a Parma, ha parlato il Deus Ex Machina juventino Cristiano Giuntoli. Sul campo poi, la squadra allenata da Igor Tudor ha perso per 1 rete a 0, complicandosi, il cammino per un posto al sole in Champions League. Insomma, questa Juve, sbagliata e’ tutta da rifare e per quanto ha fatto in questo campionato, non merita un posto al sole in Europa. Ah così Tudor ha commentato il Ko: “Sconfitta che non ci voleva, ma tutto è ancora aperto. Secondo tempo abbiamo spinto e ci è mancata la voglia di fare gol, ma una rete la meritavamo”.

Stefano Mauri