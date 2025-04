Fedez di Platino, con “Battito”: il brano sanremese, annuncia nuove canzoni in arrivo

(continua dopo la pubblicità)

Fedez

a Monaco, in un hotel extra lusso, con una spa incredibile, ha passato la Pasqua, trascorrendo un relax a cinque stelle, dopo essere stato nuovamente pizzicato in dolce compagnia negli ultimi giorni. Intanto, salgono a quattro, i Dischi di Platino delle canzoni del Festival di Sanremo 2025; eh già, a fare compagnia a Olly e la sua Balorda Nostalgia – canzone che ha vinto il Festival lo scorso febbraio – e La cura per me, pezzo che ha segnato il ritorno di Giorgia sul palco dell’Ariston, raggiungono le 200 mila copie vendute/streammate/ascoltate anche Battito di Fedez e Incoscienti giovani di Achille Lauro.

Ah… questo il post, pubblicato su Instagram, del rapper di Rozzano, per celebrare i suoi successi musicali: “Battito disco di platino e Disumano quarto disco di platino. Grazie a tutti. Nuova musica in arrivo!”. E tra le foto postate, beh, non passa inosservata, quella che ritrae, di spalle, Fedez, in sala di registrazione, insieme a Clara. Hit estiva in arrivo.

