Limoni, tatuaggi, canzoni e presunte allusioni. Fedez sa come si fa ed è pronto con una nuova canzone

Fedez quindi, come riporta Open ha fatto il bis. In che senso? Dopo il video che diversi mesi lo aveva ritratto in un lungo bacio con una ragazza in discoteca, ora un altro filmato (simile) sta facendo il giro del web e dei social. E dato che Fedez, non sbaglia un colpo in materia di comunicazione, me tra tutti parlano di lui per il filmato, parallelamente ha spoilerato quella che potrebbe essere la sua nuova canzone. Il pezzo inedito, che richiama nei toni e nel titolo il suo singolo del 2013 “Pensavo fosse amore e invece…”, è un concentrato di frasi taglienti e allusioni pungenti, in pieno stile dissing.

Non mancano, infatti, riferimenti precisi (veri? Amplificati? Immaginati?) a dettagli di vita privata, che hanno fatto subito scattare le ipotesi sul riferimento a Chiara Ferragni: “Quando ti ho chiesto di uscire, non immaginavo di finire al primo appuntamento in uno store Cartier”, canta Fedez, lasciando intendere una critica al lusso ostentato della ex moglie. Nel video, il rapper prosegue con toni sempre più ironici ma, allo stesso tempo, amari: “Mi hai detto che ti sposerai sul lago di Como… Condoglianze allo sposo” e “Ti chiamano geisha, ma non porti il kimono. Pensavo fosse amore, invece eri al lavoro”. Insomma, sa come si fa Fedez ad attirare attenzione, creare aspettative, far crescere la curiosità e piazzare allusioni.

Stefano Mauri