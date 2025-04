Fedez, tra belle limonate in discoteca e tatuaggi a domicilio

(continua dopo la pubblicità)

Ah … beato lui, quanto limona Fedez! Il settimanale Chi ha pubblicato delle fotografie di Fedez, ripreso in compagnia di una nuova, bella ragazza durante una serata in discoteca.



Le immagini risalirebbero allo scorso weekend, fine settimana trascorso dal rapper a Montecarlo al Twiga, lo storico locale che Flavio Briatore ha venduto a Leonardo Del Vecchio (uno degli amici con cui il rapper sta trascorrendo più tempo nell’ultimo periodo), e poi al Jimmy’z, discoteca che ospita le serate più esclusive della zona.

Qui si è imbattuto in una ragazza, con cui, come mostrano le immagini, è scattato subito qualcosa: “Caschetto nero, abito lungo rosso, e baci interminabili”, riporta il sito del magazine che non aggiunge altri dettagli sull’identità della donna. A proposito Fedez, non ha mai nascosto la sua passione per l’inchiostro su pelle e, nel corso del tempo, ha trasformato il suo corpo in una tela in continua evoluzione. È nei giri scorsi, il rapper ha scelto di non andare in uno studio, ma di farsi fare il tattoo direttamente a casa.

Stefano Mauri