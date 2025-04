Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e la dolce vita, innamorati, in motorino a Milano

(continua dopo la pubblicità)

Quindi, quando da giorni si sussurrava, a Milano, o meglio, in tutta Italia, di una rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, i fatti e le fotografie pubblicate in seguito sui settimanali Oggi e Chi, dicono tutt’altro. Il primo magazine menzionato, pubblica infatti fotografie nelle quali si vedono, l’imprenditore, andare sotto casa della compagna, a CityLife, passeggiare con lei e la golden retriever Paloma, quindi salire insieme sul suo motorino per dirigersi in centro, dove, tra le altre cose abita lui. E Chiara Ferragni, in questi giorni è più bella, serena, sensuale e sexy che mai!

Ah… abbiamo già scritto che Il superattico di CityLife di Chiara da Cremona non è in vendita. La notizia trapelata tramite Vanity Fair è stata smentita dall’ufficio stampa di Chiara Ferragni, questo aspettando altri inevitabili sussurri. Del resto, alla Ferragni, non si fanno sconti e, soprattutto, non le si perdona nulla.

Stefano Mauri