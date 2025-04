Igor Tudor: “Ho trovato persone capaci e determinate a portare in alto la Juve”

(continua dopo la pubblicità)

La Juventus rincorre in un contesto dove per la Champions League ci sono in lizza altre squadre, ma per mister Tudor non cambia niente, non essendo un “calcolatore”: “Per me e i ragazzi non cambia niente. Quelli che fanno calcoli, i giornalisti e i tifosi si divertono perché è affascinante. Ma noi ci mettiamo il casco, è una guerra, si va a pedalare si fa una battaglia”.



Il tecnico bianconero Igor Tudor poi, sulle critiche di Fabio Capello alla società ha sottolineato sicuro: “Io ho trovato persone serie e capaci con la voglia di portare la Juve dove deve stare”.

Stefano Mauri