Ilary Blasi, bella, sexy e furba a domanda: “Meglio adesso il sesso o a 20 anni”. Ha risposto: “Non me va più, so’ pigra”

(continua dopo la pubblicità)

Ilary Blasi

è tornata sul piccolo schermo con il nuovo reality The Couple, in onda dal 7 aprile in prima serata su Canale 5. Intervistata da Le Iene, la conduttrice ha raccontato con il suo solito tono ironico, come hanno scritto e ripreso gli inviati di Leggo, l’entusiasmo per questa nuova avventura televisiva e ha rivelato un curioso retroscena: i suoi figli, Cristian e Chanel, avrebbero voluto partecipare in coppia al programma. “Ma non si può”, ha detto sorridendo.

E… tra il serio e il faceto, con tanto senso ironico e … furbizia, Ilary Blasi, sempre più bella e sexy, quando le hanno chiesto se il sesso sia meglio adesso o a 20 anni, ridendo ha risposto: “Ma a me non me va più, so’ pigra...”. Dulcis in fundo le hanno fatto notare che non le avevano ancora parlato di Francesco Totti, suo ex marito. Ed ecco la risposta: “Non vi rovinate sul finale eh...”. Insomma, la domanda, più o meno, arriva, ma l’astuta Ilary ha dribblato tutti e se ne è andata. Sempre sorridendo, ma con la bocca cucita.

Stefano Mauri