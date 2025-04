Emma Marrone e la passione per le belle cose genuine, tipo la pasta al burro

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone

: unica, vera, diretta, genuina, schietta… ha rivelato di odiare i ritocchi estetici. Eh già, in un’intervista, concessa a Sette, il magazine Corriere della Sera, la cantante ha detto esplicitamente: “Voglio diventare decadente. Ma questo non vuol dire che io non capisco chi per sentirsi bene si sottopone a dei ritocchini. Non mi piace andare dall’estetista, i massaggi mi rompono le scatole. Se vado alla Spa è perché dentro c’è anche un ristorante da paura e non uno di quelli sani”.

Emma Marrone, “Femme Fatale” della Musica Italiana che non se la tira, (della porta accanto quindi) del resto, non ha mai fatto mistero del suo amore per le cose semplici, vere e piene di gusto. Tra una canzone e un concerto, la cantante pugliese ha condiviso con i fan una delle sue passioni più sincere: la pasta al burro. Basta guardare, in tal senso, le sue storie Instagram per capire quanto ci tenga: una noce generosa di burro, pasta al dente e una pioggia abbondante di formaggio grattugiato. Il tutto condito da una frase semplice, ma iconica: “Non si parla abbastanza della pasta al burro”. Ah, si inizia ad avere voglia di nuove canzoni di Emma, non trovate?

Stefano Mauri