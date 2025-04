Emma Marrone e Stefano De Martino non possono essere solo amici?

(continua dopo la pubblicità)

Visto? Hanno fatto il giro della rete i video in cui Stefano De Martino ed Emma Marrone scherzano a Napoli durante una serata. Proprio per questo in molti avevano sognato un ritorno di fiamma tra il conduttore e la cantante, che hanno avuto una relazione ormai quindici anni fa, durante la loro esperienza ad Amici. A smentire questa ipotesi ci ha pensato però Emma Marrone stessa durante l’ultima ospitata a “Stasera tutto è possibile”, la trasmissione condotta appunto da Stefano De Martino.

Eh già, simpaticamente, a modo, Emma ha rimandato nettamente al mittente qualsiasi ipotesi di liaison e durante uno dei giochi proposti dal game show ha specificato: “L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far star sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di altre cose, come fiamme o amori. Ve lo posso assicurare: Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato“. Parole scherzose ma sincere, di fronte alle quali Stefano ha sorriso quasi consapevole della sua anima da Casanova. Risate anche in studio da parte del pubblico.

Stefano Mauri