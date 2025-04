Chiara Ferragni, splendida e matura, si vede bella anche senza trucco

(continua dopo la pubblicità)

Più gli anni passano, più Chiara Ferragni si sente bella? Risposta affermativa e fa bene, l’imprenditrice digitale, beh a sentirsi bene, con se stessa. Via Tik Tok, nei giorni scorsi, così, si è chiesta, Chiara Ferragni: “Cos’è questa storia che, a 37 anni, sto cominciando a piacermi di più praticamente struccata e senza mascara?”…

La domanda, chiaramente, era rivolta a sé stessa ma i follower hanno voluto ugualmente esprimere il loro parere. E purtroppo, i messaggi arrivati, non sempre sono stati ducati e gentili. Qualche esempio di risposta arrivatale, non proprio simpatica?

Eccole: “Non esistono ricchi brutti”, c’è poi chi ha colto l’occasione per dirle che: “non piace più” a nessuno o dirle che si può fare a meno dei trucchi ma non della chirurgia estetica, suggerendo che sia ricorsa a più di un ritocchino. Non sono comunque mancati messaggi più calorosi e positivi, ai quali Chiara da Cremona ha risposto, con ringraziamenti e tanti cuori. Il mood generale, però, non è stato dei più affettuosi, ma la Ferragni è abituata ormai da tempo, da quando le bastava pubblicare una foto in lingerie per venire ricoperta di insulti.

Stefano Mauri