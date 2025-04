Belen Rodriguez, esplosiva, ironica, consapevole a irresistibile, da Fabio Fazio

(continua dopo la pubblicità)

La showgirl, single dopo 20 anni di relazioni ininterrotte

, ha scherzato sul suo nuovo status sentimentale con l’ormai celebre battuta: “Belen senza fidanzato non esiste. Però sto molto bene, devo dire“. E non ha risparmiato ironia nemmeno su un possibile “cambio di sponda”: “Se succede, lo dico a te, Fazio. In segreto“. Belen Rodriguez, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha raccontato anche un esilarante aneddoto da vita quotidiana: “L’altro giorno stavo al telefono e cercavo il latte… alla fine ho messo il telefono in frigo e parlavo con la bottiglia”. Il momento più divertente della serata è arrivato quando ha parlato di OnlyFun, il programma comico a cui partecipa: “Mi diverto come una matta. Mi piace l’humor un po’ pesante, quello sottile. Mio nonno mi faceva vedere Bud Spencer e Terence Hill“.

Dopo l’introduzione Fazio ha mandato in onda il servizio sui momenti più importanti della carriera televisiva di Belen compresa la famosa discesa della scalinata del teatro Ariston a Sanremo, dove si vedeva il tatuaggio della farfallina sull’inguine. “Come dimenticarlo...” ha sospirato il conduttore e l’argentina lo ha messo in imbarazzo: “Chi se la dimentica… io no. La vedo tutti i giorni. Anche se volessi non me la dimenticherei. La saluto, la lavo, le faccio lo scrub, una maschera ogni tanto”. A quel punto Fazio ha provato a sorvolare: “Va bene, andiamo avanti perché due di seguito non le reggo (riferito a Littizzetto)”. Così Belen si è alzata e, sporgendosi sul bancone, lo ha baciato sulla guancia.

Stefano Mauri