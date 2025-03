Chiara Ferragni, prima di volare a Bucarest, “scambiata” per Chiara Ferragni a Bergamo

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni è a Bucarest, in Romania, per lavoro e su TikTok ha postato un video per raccontare lo strano episodio che le è capitato prima di partire, all’aeroporto di Bergamo: “Mi è successa una cosa troppo divertente. Ai controlli di sicurezza, c’erano queste ragazze che stavano lavorando ma non riuscivano a capire se fossi io o no e continuavano a dire… No, ma è identica alla Ferragni, ci assomiglia”.

Passo il controllo e avrei voluto salutarle e dire che ero io ma una di lei si è messa davanti a me e mi ha detto: “No, tu assomigli alla Ferragni ma sei molto più bella, hai un viso più bello del suo. Io non so se prenderlo come un complimento o meno, visto che sono io”. Organizzato da Manokhi in collaborazione con Elle Romania, nell’ambito della Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week,Chiara Ferragni, nella capitale rumena ha fatto da protagonista a eventi importanti, con protagonisti designer, buyer internazionali, produttori tessili, accademie di moda e, naturalmente celebrità.

Stefano Mauri