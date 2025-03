Buona la prima per la Juve di Igor Tudor

(continua dopo la pubblicità)

La nuova Juventus targata Igor Tudor, hanno scritto sulla versione On Line di Tuttosport, quindi è partita con il piede giusto, quello di Kenan Yildiz: sua la rete, d’autore, che permette ai bianconeri di battere il Genoa per 1-0. La Vecchia Signora è sembrata rinvigorita non tanto nel fisico quanto nella grinta e nella voglia di rincorrere e conquistare i tre punti. Nell’immediato post-partita, il neoallenatore ha affidato ai microfoni della mixed-zone la sua analisi della partita. : “Sono molto soddisfatto. Il Genoa è una squadra seria che corre, lotta, ti viene a prendere. Noi veniamo dal momento che conosciamo e avendo fatto solo due-tre allenamenti non è che in così poco tempo puoi cambiare tantissimo, ma non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche psicologico. Bisogna superare questo momento attraverso il lavoro. Se si è abituati a un certo stile, e ora magari se ne porva uno più verticale, bisogna adattarsi. Bisogna avere un’altra intensità per farlo. Sono felice perché i ragazzi hanno dato tutto, qualcosa l’abbiamo fatta, altre cose no. Siamo felici per i tifosi. L’abbiamo tirata col cuore, ora ci riposiamo un giorno e iniziamo a lavorare sul serio con una settimana piena e tutti a disposizione”.

Stefano Mauri