Juve: John Elkann c’è, ma Cristiano Giuntoli non può più sbagliare

Exor e John Elkann ci sono, ecco il comunicato del club bianconero in cui si registra questo passaggio più che mai significativo: “Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della disponibilità di Exor, ha deliberato di procedere con la richiesta di un versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 15 milioni (il “Versamento”) la cui esecuzione sarà finalizzata immediatamente”. In realtà, come ha scritto Tuttosport, da parte della holding della famiglia Agnelli è stata data una disponibilità finanziaria più ampia, che potrà arrivare sino a 110 milioni di euro, qualora i risultati sportivi a fine stagione si rivelassero al di sotto delle aspettative, comportando introiti minori rispetto alle precedenti previsioni. Tradotto in termini pratici, la Juve, per evitare ulteriori esborsi della proprietà deve andare in Champions League. E il direttore tecnico Cristiano Giuntoli non può più sbagliare scelte.

Stefano Mauri