Annalisa in studio di registrazione con Davide Simonetta a Milano per il nuovo album

(continua dopo la pubblicità)

Grande serata, quella organizzato dai Lions Soncino, i Lions Crema Serenissima e il Leo Tarantasio Terre Cremasche, intitolata: “Come nasce una canzone“. La cena, inserita in una seratona benefica a favore dell’Associazione Lions Club International, si è tenuta il 28 marzo alle ore presso il ristorante Rosetta di Passarera, frazione di Capergnanica, in provincia di Cremona. Special Guest: Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, l’Artigiano della Musica Italiana, il Re Mida del Pop, l’autore, compositore, produttore e arrangiatore dei più grandi cantanti e interpreti musicali italiani.



E Simonetta tra passato, presente e futuro si è raccontato, umile e vero, come sempre: “Sto lavorando, in questi giorni, nel mio nuovo studio di Milano, al nuovo album di Annalisa. In carriera ho ricevuto tanti no, tante mie canzoni non sono state accettate, ma da queste situazioni ho imparato tanto. Il mio sogno? Scrivere per Zucchero. Vincere Sanremo nel 2023 come autore del brano di Marco Mengoni “Due vite” è un sogno realizzato. E quell’anno ho scritto pure “Tango” per Tananai, la canzone d’amore che ora tutti cantano. Cosa manca ad Annalisa per vincere il Festival? Niente, non deve dimostrare nulla e’ la Pop Star italiana più internazionale. Sono una persona fortunata faccio un lavoro che mi piace e alla mattina preso, non vedo l’ora di svegliarmi per fare musica”.

Stefano Mauri