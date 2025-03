Gigi Maifredi: “Thiago Motta alla Juve pensava di essere un Dio in terra. Ma Giuntoli non l’ha aiutato”

(continua dopo la pubblicità)

Intervistato da Libero, Gigi Maifredi, ex tecnico, tra le altre, della Juventus, si è sofferma sulla questione allenatore in casa bianconera: “Igor Tudor solo un traghettatore? Penso di sì. La Juventus ha in mente un colpo grosso, ne sono certo. Mancini? No, penso che punterà su un supertop: penso di non sbagliare a dire Guardiola, il migliore di tutti. Un uomo di calcio che qui a Brescia abbiamo conosciuto bene quando giocava e, poi, abbiamo apprezzato tutte le volte che passa in zona. Pep ha voglia di venire ad allenare in Italia, Paese che ama. È l’unico campionato che non ha ancora vinto: in bacheca ha la Liga, la Bundesliga, la Premier. Gli manca lo scudetto.

Penso consideri la Vecchia Signora l’eccellenza del nostro calcio”. E su l’ex allenatore bianconero, con trascorsi felici bolognesi come lui, Maifredi non ha dubbi: “Come me Thiago Motta è arrivato a Torino credendo di essere Dio in terra e ha sbattuto la faccia contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna. Giuntoli non l’ha aiutato, come non aveva aiutato Allegri…”.

Stefano Maifredi