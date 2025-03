Il popolo juventino unito con la nuova svolta tecnica: “Igor Tudor uno di noi”

(continua dopo la pubblicità)

Igor Tudor,

come riporta la versione On Line del Corriere dello Sport, ha cominciato la sua avventura alla Juventus, cancellando i silenzi con cui si era chiusa la precedente gestione. Nei primi due giorni ha parlato con tutti i calciatori, anche con quelli impegnati nelle nazionali. Il trainer croato sa di avere poco tempo per convincere tutti – il 4° posto potrebbe non bastare per la conferma – e non intende sprecarlo. A proposito di comunicazione: Koop, appena eliminato dalla Nations con l’Olanda, ha scritto un post sui social: “Un sacco di cose positive da prendere da questa settimana”. Dusan Vlahovic ha messo “mi piace”. Ogni riferimento alla cacciata di Thiago Motta non sembra puramente casuale, no? Dulcis in fundo, c’è un rapporto da ricucire pure con la piazza. “Non sopportiamo più questo progetto fallito”, scrissero in una nota gli ultras bianconeri, l’1 marzo, quasi con toni profetici, annunciando la contestazione, da sabato può nascere un patto di non belligeranza con un obiettivo: arrivare in Champions, al grido di “Tudor uno di noi”.

Stefano Mauri