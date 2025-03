Cristiano Giuntoli lancia Igor Tudor: “Il nuovo mister con noi fino al Mondiale. E speriamo di continuare poi insieme”

(continua dopo la pubblicità)

Come riportato da Tuttomercatoweb, prima che cominciasse la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, come nuovo allenatore della Juventus, ha preso brevemente parola il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli, tornato anche sull’addio con Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Volevo ringraziare Thiago Motta e il suo staff per il grande lavoro in questi mesi. Volevo fare chiarezza anche sul rapporto con Thiago che rimarrà di grande stima e confronto quotidiano. Per le mie parole nel post gara di Firenze, noi ci siamo presi del tempo per riflettere e abbiamo deciso di dare una sterzata per la squadra e per la Juventus. La nostra scelta è andata subito su Igor soprattutto per le sue qualità tecniche e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club. Poi ci incontreremo e la speranza è quella di andare avanti insieme. Noi crediamo molto nella squadra e siamo molto fiduciosi per il futuro”.

Il neo tecnico della Juventus Igor Tudor invece così ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione a stampa e tifosi: “Dusan Vlahovic ha fatto un bel gesto rientrando un giorno prima del previsto. Si tratta di un giocatore fortissimo e sono felice di allenarlo. Questi sono fatti. Ha tutte le caratteristiche per essere un grande giocatore, velocità, forza, testa… Abbiamo parlato e ci siamo messi a lavorare. Abbiamo lui e Kolo che sono giocatori forti. Possono giocare insieme? Si possono giocare insieme. Quando sei alla Juve devi vincere e crescere in fretta. Questo è un lavoro per tutti. Io ho sempre detto che la Juve è un club che sceglie le persone giuste. Questa è la forza della Juve. Qua ho conosciuto la cultura del lavoro di Del Piero, Zidane e Montero. Questo ho provato a trasmettere sempre e voglio farlo anche adesso”.

