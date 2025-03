Igor Tudor sorpassa Roberto Mancini nella corsa al dopo Thiago Motta

(continua dopo la pubblicità)

Quindi Igor Tudor è in pole position nel testa a testa per la successione a Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato avrebbe infatti accettato l’ipotesi di guidare i bianconeri per soli 4 mesi, cioè nelle ultime 9 gare e poi al Mondiale per Club negli USA, con una opzione per il rinnovo, a differenza dell’ex ct azzurro, che vorrebbe un progetto a medio termine, cioè almeno fino alla stagione 2025-26. La tempistica in questo senso fa tutta la differenza del caso: sabato 29 marzo la Juve affronta il Genoae vorrebbe evitare di arrivare a questo appuntamento con un tecnico già sfiduciato. Dunque entro lunedì, salvo colpi di scena, Tudor allenerà la Vecchia Signora.

Stefano Mauri