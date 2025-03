E’ da Juventus il reality: esonero Thiago Motta, si’ o no? Non si poteva agire prima?

(continua dopo la pubblicità)

“La Juve ha deciso di esonerare Motta ma per ragioni di bilancio lo farà dopo Juve-Genoa. La dirigenza bianconera antepone le sacre ragioni del portafoglio a quelle teoricamente ancora più sacre del campo e non si accorge che in questo modo rischia di perdere ancora più grano”.



Così posto’ via social il giornalista Fabrizio Biasin. E non ha tutti i torti Biasin, no? La Juventus sembra tuttavia intenzionata ad aspettare la sfida contro il Genoa prima di cambiare guida tecnica, con Roberto Mancini in pole position per la successione, davanti a Igor Tudor. Un avvicendamento tanto semplice quanto complesso, soprattutto dalla frattura interna tra l’allenatore e una parte significativa dello spogliatoio. Per carità le ragioni economiche sono importanti, ma anziché mettere in atto questo sorta di reality (non da stile Juventus): esonero si’, esonero no, non sarebbe stato meglio esonerare Motta dopo il Ko col Psv e l’uscita dalla Champions Legaue?

Stefano Mauri