Thiago Motta? Allena, ma la sua panchina balla assai. La Juve tra Igor Tudor e Roberto Mancini?

La Juventus? Come ha scritto la versione On Line del quotidiano Tuttosport, si gioca tanto, o meglio, tutto nella prossima sfida casalinga contro il Genoa. Mister Thiago Motta, in caso di ennesimo ko (o di un timido pareggio) potrebbe davvero non essere più l’allenatore della prima squadra. Perché nonostante si continui a fare quadrato e nonostante le dichiarazioni di facciata, la posizione dell’italo-brasiliano (pare si sia messo, tatticamente in discussione, solo ora, un pochino tardi, no?) non è mai stata così in bilico. I bookmaker fiutano già l’odore del cambiamento, e raramente sbagliano, tant’è che la quota dell’esonero entro fine campionato si è abbassata ulteriormente.

Mancini, Tudor e Magnanelli. Loro sono i tre nomi che la dirigenza della Juventus starebbe seriamente valutando nel caso in cui arrivasse la drastica decisione della separazione a campionato in corso. E comunque, se anche arrivasse, la qualificazione in Champions Legaue, difficilmente Motta sarà confermato.

E il direttore tecnico Cristiano Giuntoli? Non è esente da colpe, ha scelto lui il trainer italo – brasiliano, ignorando mister Antonio Conte che aveva una voglia matta di tornare un anno fa, ma salvo colpi di scena, resterà al suo posto. A pagare conto, dell’annata negativa, saranno Motta e qualche calciatore.

Stefano Mauri