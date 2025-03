Belen Rodriguez, bella e sensualmalinconica: “La mia imitazione di Virginia Raffaele? All’inizio era un po’ volgarotta”

(continua dopo la pubblicità)

Belen Rodriguez

: bellissima, sensualmalinconica, matura e consapevole, ospite del salotto di Tv Talk, si è raccontata alla conduttrice Mia Ceran. La showgirl è alla guida del programma di Real Time intitolato “Only Fun”, condotto insieme al duo comico dei “PanPers”, e si è detta molto soddisfatta di come sta andando. Belen, poi, si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe, in particolare, ha commentato la celebre imitazione di Virginia Raffaele, un’imitazione che non le è mai andata molto a genio: “Non mi offendo se mi chiamano showgirl.

La Raffaele arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera, cosa che io non ho mai fatto. Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po’ volgarotto. I motivi per i quali, la conduttrice si è staccata dalle reti Mediaset? “Sono andata via per tanti motivi ma preferisco non svelarli. Ora mi trovo molto bene dove sto”.

