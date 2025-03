La Juve si è persa, Cristiano Giuntoli conferma Thiago Motta. Alessandro Del Piero tuona: “Nessuna reazione in campo e in panchina”

(continua dopo la pubblicità)

Seconda sconfitta di fila pesantissima per la Juve. Dopo il ko con l’Atalanta per 0-4, i bianconeri perdono per 3-0 al Franchi contro la Fiorentina.

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha commentato così, a a Sky il pesante Ko, escludendo, almeno per quanto riguarda il breve periodo, l’esonero di Thiago Motta: “In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, dalle difficoltà si esce tutti insieme. Siamo molto dispiaciuti, abbiamo fatto un’annata con alti e bassi ma due partite così sotto livello non le avevamo mai fatte. Siamo sicuramente molto dispiaciuti, ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme”.



Ex capitano, bandiera bianconera e opinionista, Alessandro Del Piero non ha avuto mezze misure: “Non c’è reazione in campo, e non c’è reazione in panchina: i primi 3 cambi sono stati 3 difensori. Stai perdendo 3-0 e cambi 3 difensori… Ci saranno motivazioni anche su questo, non voglio colpevolizzare i giocatori, Motta o la dirigenza, ma è una questione di ambiente. Non puoi non avere una reazione quando vieni preso a cazzotti. C’è un monotono, che ti consente di fare una buona partita o meno a seconda dell’avversario. E bisogna essere onesti, Fiorentina eccezionale, bravissima, non ci limitiamo a parlare solo della Juve. E’ una squadra che ha affrontata queste difficoltà in un momento diverso ma ne è uscita con una compattezza diversa rispetto alla Juve, che non ne è uscita. La Fiorentina l’ha passato unendosi all’allenatore, con una risposta di un certo tipo: merito a loro più che demeriti altrui. Poi nello specifico la Juventus sta continuando in questo momento, con 7 gol presi in 2 partite: cosa c’è da commentare?”

Gia’, ma fino a quando la Vecchia Signora può andare avanti così?

